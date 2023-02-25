زلزال تركيا.. حفرة عملاقة مخيفة تظهر بشكل مفاجئ (صور وفيديو)

شفق نيوز/ منذ أن ضرب الزلزال المدمر تركيا في 6 فبراير/ شباط موقعاً عشرات الآلاف من الضحايا ما بين قتيل وجريح في كل من تركيا وسوريا، وأصبح الجميع يبحثون عن تأثيرات الزلازال، وما يحدث بعدها، وما الأضرار التي يمكن أن تتسبب بها في الحجر والبشر.

وخلال الأيام التي تلت الزلزال المدمر، الذي وُصف بـ"الأعنف خلال قرن" بتاريخ تركيا، تحدث عدة ظواهر لا يوجد لها تفسير، بعضها حقيقي وبعضها يتوهمها البعض جراء الرعب الذي دبّ في نفوس البشر بعد أن حصد "زلزال القرن" أكثر من 50 ألف قتيل، وشرد عشرات الآلاف وتركهم بلا مأوى.

وآخر تلك المظاهر الغريبة، ما حدث في مدينة قونية التركية، حيث رصد سكان منطقة الرشادية حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار المخاوف من ارتباطها بالزلزال والهزات التي تضرب ولايات تركية عدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ مساحة الحفرة 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، والتي نشرت أيضا فيديو وثق الحفرة أمس الجمعة.

وأثارت الحفرة التي ظهرت بشكل مفاجئ حيرة السكان، وفي تعليق للوكالة التركية على الظاهرة الغريبة، قال مدير مركز الأبحاث والتطبيقات في "جامعة قونية التقنية" فتح الله أرك: "يقول المواطنون إن حفرة جديدة تشكلت أمس في كارابينار.. راجعنا المنطقة لتفحص الحفرة ولم نتمكن من العثور على رابط بينها وبالزلزال الذي حدث اليوم أو الزلزال الكبير الذي وقع في السادس من فبراير".

وأضاف أن "الحفرة تشكلت من قبل وظهرت للعيان بعد حوالي 20 يوما من الزلازل الكبيرة، لذا فإن هذه الحفرة لا علاقة لها بالزلازل الكبيرة السابقة أو الزلزال الحالي.. بتعبير أدق ربما كانت هذه الحفرة جاهزة للانهيار وربما يكون لها تأثير.. ربما حدث ذلك أيضا أثناء الزلزال".

وتابع بالقول: "ربما انهار سطح هذه الحفرة المشكلة سابقاً بفعل الزلزال مع الاهتزاز الذي حصل، نعم يمكن ربط حصول الحفر مع الزلزال في بعض الأماكن، لكننا لم نجد هنا أي دليل واضح على حصولها بسبب الزلزال".

وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن عدد القتلى من الزلزال تركيا ارتفع إلى 44,218 قتيلا مساء الجمعة.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا، وهو 5914 قتيلاً، يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزاً 50 ألفاً.