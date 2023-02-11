زلزال تركيا.. انتشال جثث 3 من لاعبي المنتخب الوطني الايراني للمعاقين

شفق نيوز/ لقي 3 من لاعبي المنتخب الوطني الايراني بكرة القدم للمعاقين مبتوري الاطراف مصرعهم في الزلزال الأخير في تركيا.

واللاعبون الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الزلزال كانوا محترفين لأحد الاندية التركية وهم محمد رضا ميراحمدي ومهدي سعيداوي وحامد مطرودي.

وأعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، العثور على جثث اللاعبين الإيرانيين الثلاثة وانتشالهم من تحت الانقاض من قبل فرق الاغاثة والانقاذ.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي ما ادى الى مصرع واصابة عشرات الالاف فضلا عن دمار هائل أصاب الكثير من مدن البلدين.