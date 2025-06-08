زلزال تتجاوز قوته 6 درجات يضرب كولومبيا (فيديو)

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، يوم الأحد، دولة كولومبيا الواقعة في أمريكا الجنوبية، بحسب المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

لكن هيئة المسح الجيولوجي في البلاد قالت إنها سجلت قوة الزلزال عند 6.4 درجة بين العاصمة بوغوتا ومنطقة وفيلافيسينسيو.

وشعر السكان بهزة قوية استمرت لثوانٍ، فيما لم ترد بعد أي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

وأظهر مقطع فيديو خروج الناس إلى الميادين العامة، خوفا من الزلزال.