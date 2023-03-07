زلزال ب6 درجات يضرب الفلبين

شفق نيوز/ قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب منطقة مينداناو في الفلبين الثلاثاء، على عمق 8 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض.

ومنتصف الشهر الماضي، شهدت جزيرة ماسبات وسط الفلبين، هزة بقوة 6.1 درجة لم تسفر عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وفي الأول من شباط/ فبراير، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب الفلبين، حيث حذرت السلطات المحلية في حينها من أضرار وهزات ارتدادية، بحسب "فرانس برس".

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.