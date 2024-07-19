زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب تشيلي

شفق نيوز/ أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، يوم الجمعة، أن زلزالاً بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال تشيلي، فيما لم يصدر تحذيراً من حدوث موجات مد عالية "تسونامي".

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، يقع مركز الهزة على بعد 265 كيلومتراً إلى شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحليّة، وعلى عمق 126 كيلومتراً، استنادا إلى المعهد الأمريكي.

وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على منصة "X" (تويتر سابقاً) "حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، لكن الفرق تجمع المعلومات".

وتقع تشيلي على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي المكثف يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

وفي 2010 تسبب زلزال بقوة 8.8 درجة بتسونامي اجتاح قرى بأكملها في جنوب ووسط البلاد، موديا بنحو 520 شخصاً.

ويحد تشيلي المحيط الهادئ من الغرب وسلسلة جبال الأنديز من الشرق، وتعد إحدى أكثر الدول نشاطا زلزالياً في العالم.

ويبعد مركز الزلزال الذي وقع أمس الخميس، نحو 80 كيلومتراً من حدود تشيلي مع الأرجنتين، وأقل من 30 كيلومتراً من حدودها مع بوليفيا.