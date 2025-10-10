زلزال بقوة 7.6 يضرب جنوب الفلبين وسط تحذيرات من "تسونامي" محتمل

شفق نيوز- مانيلا

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالاً بقوة 7.6 درجة ضرب جنوب البلاد، يوم الجمعة، وأصدر تحذيراً من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وحذر المعهد من "احتمال وقوع أضرار وتوابع عقب الزلزال الذي جاء مركزه في المياه قبالة بلدة ماناي في دافاو أورينتال بمنطقة مينداناو"، وفق "رويترز".

كما أوضح، أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار".

كذلك حث سكان المدن الساحلية في وسط وجنوب الفلبين على الانتقال على الفور لمناطق مرتفعة أو الابتعاد عن السواحل.

وأفاد أنه "من المتوقع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر واحد فوق مستوى المد والجزر الطبيعي خلال الساعتين القادمتين".

يشار إلى أن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل كان ذكر أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجة، وأنه كان على عمق 58 كيلومتراً.

كما أصدر النظام الأميركي للتحذير من تسونامي تحذيراً، لافتاً إلى "احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال".