زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

شفق نيوز- طوكيو

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات قبالة سواحل اليابان، يوم الاثنين، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي قد يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار ويضرب محافظة هوكايدو.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن "الزلزال تسبب باهتزازات واضحة في المباني، وصفت بأنها ضمن مستوى (+5)، وهو مستوى يجعل الوقوف صعباً في بعض المناطق المتأثرة".

ولم تسجل حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات خطيرة، فيما تواصل السلطات متابعة الوضع عن كثب تحسباً لأي هزات ارتدادية محتملة.

ودعت الجهات المختصة السكان في المناطق الساحلية إلى "توخي الحذر، والبقاء في حالة استعداد تحسباً لأي اضطرابات بحرية قد تنجم عن تطور النشاط الزلزالي".