زلزال بقوة 7 درجات يهز تايوان

شفق نيوز- تايبيه

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في جزيرة تايوان، يوم السبت، أن زلزالاً بقوة 7 درجات ضرب منطقة تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن مدينة ييلان الساحلية الشمالية الشرقية لتايوان.

وأضافت أن الزلزال هز المباني في العاصمة تايبيه وكان عمقه 73 كيلومتراً (45 ميلاً). وقالت الوكالة الوطنية للإطفاء إن تقييم الأضرار جارٍ.

تم قياس شدة الزلزال عند أربعة على مقياس شدة الزلزال ذي المستويات السبعة في تايوان في مناطق تشمل مدينة تايبيه ومقاطعة هوالين ومقاطعة ييلان. وبحسب شاهد عيان من رويترز، فقد شُعر به في منطقة تايبيه.

ضرب الزلزال تايوان بعد أيام من زلزال بلغت قوته 6.1 درجة ضرب الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة يوم الأربعاء، على الرغم من عدم ورود أي تقارير عن وقوع أضرار. تقع تايوان بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين وهي عرضة للزلازل.