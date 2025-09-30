زلزال بقوة 6.7 يهزّ الفلبين

شفق نيوز- مانيلا

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، يوم الثلاثاء، منطقة فيساياس الشرقية في الفلبين، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وذكر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي عقب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل بلغ نحو 11 كيلومتراً.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة، غير أن فرق الطوارئ بدأت عمليات تفتيش للمباني والبنى التحتية في مدينة سيبو والمقاطعات المجاورة.

وحذرت هيئة الزلازل الفلبينية من هزات ارتدادية متوقعة في الأيام المقبلة، داعية السكان إلى البقاء في حالة يقظة.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو نطاق من البراكين والصدوع النشطة حيث تسجل هزات أرضية متكررة.

وغالباً ما تكون معظم هذه الزلازل ضعيفة وغير محسوسة، إلا أن الزلازل القوية والمدمرة تحدث بصورة مفاجئة دون إمكانية التنبؤ بموعدها أو مكانها.