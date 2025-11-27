زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب إندونيسيا

شفق نيوز- جاكرتا

ضرب زلزال، صباح يوم الخميس، بقوة 6.5 درجات على عمق 10 كيلومترات السواحل الغربية لمقاطعة شمال سومطرة الإندونيسية، وفق ما أفادت الوكالة الإندونيسية للسيميولوجيا والأرصاد الجوية.

وأوضحت الوكالة أن "الزلزال وقع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الساعة 11:56 بتوقيت إندونيسيا (06:56 بتوقيت بغداد)، بالقرب من السواحل الغربية لشمال سومطرة".

ولم تورد الوكالة أي بيانات عن "وقوع ضحايا أو أضرار"، كما لم ترد تقارير حتى الآن عن تهديد محتمل بموجات مد (تسونامي).

وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.