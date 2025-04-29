زلزال بقوة 6.2 درجة يهز سواحل نيوزيلندا

شفق نيوز/ سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، يوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر في مياه الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.

وذكرت الهيئة، أن الزلزال وقع في الساعة 01:16 بعد الظهر بالتوقيت العالمي، ومصدره كان على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 286 كيلومترا من بلدة بلاف النيوزيلندية.

ولم ترد معلومات حول أضرار أو خسائر، كما لم يعلن عن أي تهديد بتسونامي.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لخبراء الزلازل، فقد وقع أيضا زلزال بقوة 6.8 درجة بالقرب من جزيرة ماكواري الأسترالية الواقعة على بعد حوالي 1.2 ألف كيلومتر جنوب نيوزيلندا، وذلك في الساعة 02:53 بعد الظهر بالتوقيت العالمي، وكان مصدر الزلزال على عمق 4.5 كيلومتر.