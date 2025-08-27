زلزال بقوة 6.2 جديد يضرب سواحل روسيا

شفق نيوز- موسكو

أعلن فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، يوم الأربعاء، تسجيل هزات أرضية بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ووفقا للمعلومات، فإن كان مركز الزلزال على بعد 276 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي، وبؤرته على عمق 66.8 كيلومترا.

من جانبهم، قال العلماء إنه في المناطق المأهولة بالسكان في إقليم كامتشاتكا، شعر السكان بهزات أرضية بلغت شدتها 3 نقاط.

وشهدت كامتشاتكا، نهاية الشهر الماضي، زلزالا بقوة 8.8 درجات وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952، ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية.