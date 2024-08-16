زلزال بقوة 6.1 يضرب تايوان

شفق نيوز/ ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات قبالة الساحل الشرقي لتايوان، الجمعة، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون الإبلاغ حتى الآن عن وجود أضرار.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الساعة 07:35 (23:35 بتوقيت غرينتش الخميس) على عمق 15.4 كلم في المحيط الهادئ، قبالة ساحل مدينة هوالين.

من جهتها، قدرت وكالة الأرصاد الجوية في تايوان قوة الزلزال بـ6.3 درجات وعمقه بـ9.7 كلم.

وأرسلت الوكالة تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحض السكان على "التزام الهدوء والبحث عن مأوى قريب".

وفي الساعة 08:00 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، أصدرت فرقة الإطفاء بيانا قالت فيه إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار" عقب الزلزال.

وتشهد تايوان زلازل بشكل متكرر نظرا إلى وقوعها بين صفيحتين تكتونيتين.

ويعود آخر زلزال كبير إلى مطلع أبريل، عندما ضرب الجزيرة زلزال بقوة 7.4 درجات قال مسؤولون إنه كان الأقوى منذ 25 عاما.

وقتل 17 شخصا على الأقل في زلزال أبريل، الذي تسبب بانزلاقات أرضية وألحق أضرارا كبيرة في الأبنية المحيطة بمركز الزلزال في مدينة هوالين.