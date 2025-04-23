زلزال بقوة 6.02 يضرب مدينة إسطنبول التركية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الأربعاء، بأن زلزالاً قوياً ضرب مدينة إسطنبول التركية بلغت قوته 6.02 على مقياس ريختر.

وقالت وسائل إعلام، إن زلزالا قويا هز مباني إسطنبول اليوم الأربعاء وشوهد الناس يغادرون المباني لحظة وقوع الزلزال.

فيما قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 6.02 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات.

وشعر سكان إسطنبول وولايات تركية مجاورة بالهزة.