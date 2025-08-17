زلزال بقوة 6 درجات يضرب وسط اندونيسيا ويوقع إصابات

شفق نيوز– جاكارتا

أفاد مسؤول إندونيسي، بإصابة 29 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء زلزال بلغت قوته 6 درجات وضرب جزيرة سولاويزي وسط البلاد صباح اليوم الأحد.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث، إن 13 مصاباً نُقلوا إلى مرافق طبية في منطقتي بوسو وتوكوروندو بمقاطعة سولاويزي الوسطى بعد سقوط حطام دار عبادة متضرر عليهم، مشيراً إلى أن الزلزال ألحق أضراراً بكنيسة في قرية ماساني، فيما لم يُحدد بعد عدد النازحين.

ووفق الهيئة، وقع الزلزال في مدينة بوسو عند الساعة 5:38 صباحاً (21:38 بتوقيت غرينتش يوم السبت) على عمق 10 كيلومترات، مؤكدة أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.

وفي المنطقة المجاورة سيجي، شعر السكان بهزة متوسطة استمرت نحو 7 ثوانٍ من دون تسجيل إصابات أو أضرار، بينما استمرت الهزة نحو 15 ثانية في قرى بوسو بيسيسير، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم خوفاً.

ونبه المتحدث إلى ضرورة بقاء السكان في حالة تأهب لاحتمال وقوع هزات ارتدادية، وتجنب الاقتراب من المباني المتضررة.