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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال غربي تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-23T04:08:12+0000
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال غربي تركيا

شفق نيوز/ ضرب زلزال تقارب قوته 6 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأربعاء، ولاية دوزجة شمال غربي تركيا، ولم ترد أنباء عن ضحايا.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن الزلزال وقع بعيد الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بدوزجة التي تقع إلى الشرق من مدينة إسطنبول.

وشعر سكان إسطنبول والولايات المجاورة بالزلزال الذي وقع على عمق نحو 7 كيلومترات تحت الأرض، وفق إدارة الطوارئ والكوارث التي ذكرت أن قوته بلغت 5.9 درجات على مقياس ريختر، في حين أفاد المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل أنه كان بقوة 6 درجات ووقع على عمق كيلومترين.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إنه لم تصدر على الفور بيانات رسمية حول تسجيل خسائر جراء الهزة الأرضية القوية في دوزجة.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير (غربي تركيا)، مما تسبب في مقتل العشرات وإصابة المئات وتضرر المباني السكنية.

 

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