زلزال بقوة 5.8 درجات يهز اليونان

شفق نيوز- أثينا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، يوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في اليونان.

وقال المركز، إن زلزالاً وقع على بعد 66 كيلومتراً غرب مدينة مورنييس بجزيرة كريت الساعة 13:26 بالتوقيت العالمي.

وبلغ عمق بؤرة الزلزال 59 كيلومتراً، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار حتى الآن.

وفي 6 شباط/ فبراير 2025 شهدت جزيرة سانتوريني اليونانية موجة هزات أرضية غير مسبوقة حيرت العلماء وأدت إلى نزوح جماعي للسكان، وسط تصاعد التحذيرات من زلزال قد يطال إسطنبول في ذلك الوقت.

وفي 9 شباط/ فبراير الماضي شهدت أيضاً المنطقة الواقعة بين جزر سانتوريني وأنافي وأمورجوس اليونانية 4 زلازل بقوة تزيد عن 4.0 درجات على مقياس ريختر، وذلك في إطار نشاط الزلزالي استمر بالمنطقة عدة أيام.