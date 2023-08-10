زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ملاطية التركية

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان، أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.

وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار بناء مهجور بمنطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور في قدمه أثناء عبوره الشارع أثناء الزلزال.

وأشار إلى أن الطفل تم نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى تسجيل حالات قفز من الشرفات.