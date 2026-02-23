زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال غربي الصين

شفق نيوز- شينجيانغ

أكد مركز شبكات الزلازل الصيني، يوم الاثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم "شينجيانغ" ذاتي الحكم الأويغوري (تركستان الشرقية) شمال غربي الصين.

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصيني أن الزلزال وقع ظهر الاثنين، وكان مركزه قضاء يولي.

وسُجل الزلزال على عمق نحو 15 كيلومترا تحت سطح الأرض، في حين لم تُسجل بحسب المعطيات الأولية أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تتأثر البنية التحتية للنقل وشبكات الاتصالات وشبكة الكهرباء في القضاء والمناطق المحيطة، فيما استمرت الحياة اليومية بشكل طبيعي.