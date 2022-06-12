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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة "فان" شرقي تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-12T18:53:05+0000
زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة "فان" شرقي تركيا

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان (فان) شرقي تركيا.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع ضحايا

 

 

 

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