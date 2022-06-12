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زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب محافظة "فان" شرقي تركيا
Category: عربي ودولي
Date: 2022-06-12T18:53:05+0000
شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ولاية وان (فان) شرقي تركيا.
ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع ضحايا
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