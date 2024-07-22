زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب غربي إيران

شفق نيوز/ أفاد وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، بأن زلزالاً بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب بلدة كهوارة في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وذكر مركز رصد الزلازل بمؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، أن الزلزال وقع في الساعة السادسة من صباح اليوم على عمق 6كم، وعلى بعد 12كم من بلدة كهوارة، و20كم من مدينة كوزران، و24كم من مدينة كِرِنْدِ غرب في محافظة كرمانشاه غربي إيران، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأشارت اولكالة إلى أن السكان في المناطق المجاورة شعروا بزلزال كهوارة بشكل طفيف بما في ذلك مدينة كرمانشاه.

ولم ترد أي تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

وتبعد بلدة كهوارة عن مدينة كرمانشاه مركز محافظة كرمانشاه 90كم.

وتعتبر بلدة كهوارة ومدينة دالاهو مناطق سياحية جذابة، كما أن دالاهو صنفت كمدينة وطنية للطنبور في إيران من قبل وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في إيران.

يذكر أن زلزالاً مدمراً بقوة 7.3 درجات ريختر ضرب غرب كرمانشاه وكان مركزه ازغلة في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وخلف 620 قتيلاً ونحو 10 آلاف جريح وأدى إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية بصورة جزئية أو كلية.