زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيطاليا

شفق نيوز/ أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا، عن وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل منطقة بوليا، جنوب البلاد.

ووفقًا للمصدر، فقد شعر سكان مدن رئيسية مثل باري وفوجيا في الزلزال الذي وقع مساء الجمعة، إضافة إلى المناطق المجاورة، بالهزة الأرضية، فيما تم تسجيل عدة هزات ارتدادية بلغت شدتها 3.8 درجة.

من جانبها، أكدت باربرا فالينزانو، رئيسة الحماية المدنية في بوليا، لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، أن السلطات تراقب الوضع عن كثب، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن حوادث خطيرة حتى الآن.

يذكر أن جنوب إيطاليا شهد عدة هزات أرضية في الفترة الأخيرة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة.