زلزال جديد جنوبي تركيا يتسبب بهزات في سوريا ولبنان

شفق نيوز / كشفت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ، اليوم الخميس، عن وقوع هزة أرضية في مدينة هاتاي جنوبي البلاد بـ(5.1) على مقياس ريختر وصل مداها الى كل من سوريا ولبنان.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "هزة أرضية بقوة 5.1 ضربت ولاية هاتاي، جنوبي البلاد"، من دون أيضاح عن وقوع خسائر بشرية او مادية.

من جهتها قالت وكالة سانا السورية إن "الهزة الأرضية في تركيا شعر بها سكان العاصمة دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى".

كما أوضحت وسائل اعلام لبنانية أن "مواطني عدد من مناطق البلاد شعروا أيضا بالهزة".

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت، اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 216 ألف شخص من المناطق المنكوبة من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب 10 ولايات جنوبية.

وذكرت إدارة الكوارث، في بيان لها، أن "إجمالي عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 36.187 شخصاً، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز 85 ألفاً"، مشيرة إلى "تسجيل 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد يوم 6 شباط الجاري".

وقبل 10 أيام، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.