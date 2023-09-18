زلزال بقوة 4.2 يضرب مدينة مشهد الايرانية

زلزال بقوة 4.2 يضرب مدينة مشهد الايرانية
2023-09-18T17:02:01+00:00

شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة مشهد المقدسة في الساعة 22 و57 دقيقة بتوقيت طهران من مساء اليوم الاثنين .

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس من مدينة مشهد ان الزلزال ضرب بلدة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية على الطول الجغرافي  60.02 درجة شرقا  والعرض الجغرافي 35.80 درجة جنوبا وبعمق ۹ کیلومتر.

وكان مركز الزلزال على بعد 17 کیلومترا من بلدة سفید سنك  وعلى بعد 19 کیلومترا من بلدة  فریمان وعلى بعد  23 کیلومترا عن بلدة قلندرآباد في محافظة خراسان الرضوية.

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