زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مدينة ملاطية جنوبي تركيا وانهيار عدد من المباني

شفق نيوز/ ضرب زلزال جديد، يوم الإثنين، مدينة ملاطية التركية، وفقاً لما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز، أن "زلزالاً بقوة 5.7 درجة ضرب مدينة ملاطية جنوبي تركيا".

من جانبها اعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ان زلزالاً بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية قبل ظهر اليوم.

وأشارت الإدارة الى "انهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي ضرب ملاطية وفرق الإغاثة تتوجه للمنطقة".

وفجر اليوم الإثنين، ضرب زلزال بقوة نحو 5 درجات على مقياس ريختر ناحية غول باشي في محافظة أديامان جنوبي تركيا.