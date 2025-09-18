زلزال بشدة 7,8 يضرب روسيا مجدداً وتحذير من موجات تسونامي

شفق نيوز- موسكو

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7,8 درجات قبالة سواحل كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وضرب الزلزال على بعد 128 كيلومترا شرق مدينة بيتروبافلوسك-كامشاتسكي، وعلى عمق بلغ 10 كيلومترات، ما دفع مركز الانذار من التسونامي في الولايات المتحدة والمحيط الهادئ إلى إصدار تحذير من أمواج خطرة محتملة على طول السواحل القريبة.

وكان زلزال قوي بلغت شدته 8.7 درجة ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، في 30 تموز يوليو الماضي، مما أعقبه تسونامي ووصل ارتفاعه الأمواج إلى أربعة أمتار.