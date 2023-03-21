باكستان تقول إن زلزالاً بشدة 7.7 يضرب عدة مناطق في البلاد

شفق نيوز/ قالت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان، مساء يوم الثلاثاء، إن زلزالا بشدة 7.7 على سلم ريختر ضرب عدة مناطق من البلاد، فيما جرى رصد هزة أرضية أخف في أفغانستان المجاورة.

وبحسب مركز البحوث الألماني لعلوم الأرض، فإن زلزالاً بقوة 6.8 درجات هز منطقة هندوكش في أفغانستان.

ولم ترد تفاصيل بعد عن وقوع أضرار بسبب الزلزال الذي ضرب البلدين اللذين يعانيان الأزمة الاقتصادية، وربما يؤدي وقوع هزة أرضية شديدة فيهما إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وكانت منطقة مظفر آباد في كشمير بباكستان قد شهدت زلزالا مدمرا في سنة 2005 أودى بحياة أكثر من 86 ألف شخص، إلى جانب عشرات الآلاف الآخرين من الجرحى.

وتعد منطقة كشمير نقطة التصادم بين الصفيحتين التكتونيتين لكل من أوراسيا والهند، وهذا الأمر يجعل المنطقة أكثر عرضة للهزات الأرضية.