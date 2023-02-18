زلزال الشرق الأوسط يواصل حصد الأرواح ويرفع الحصيلة إلى أكثر من 48 ألفاً

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر السادس من شباط الجاري إلى أكثر من 48 ألفاً.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 40642".

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنه "من المرجح إنهاء عمليات البحث عن الناجين غداً".

في السياق، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال في سوريا إلى 7535 شخصاً.

واشار الى ان "2196 منهم في مناطق النظام، و3567 في مناطق نفوذ حكومة (الإنقاذ) و(الحكومة السورية المؤقتة)".