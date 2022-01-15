زلزالان يضربان وسط وجنوبي إيران

شفق نيوز/ ضرب زلزالان وسط وجنوبي إيران، يوم السبت، بقوة 5 و4 درجات على مقياس ريختر، من دون حصر الأضرار الناجمة عنهما.

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، ان محافظة كرمان وسط ايران، ضربها زلزال بقوة 5.1 درجات عند الساعة الخامسة و5 دقائق مساء اليوم، بحسب وسائل اعلام ايرانية.

وحدّد المركز مصدر الزلزال في عمق 12 كم من سطح الارض، مشيرا الى ان مدن كرمان، وشهداد، واندوهجرد في محافظة كرمان، هي الاقرب من موقع الزلزال.

واضاف المركز انه لم ترد لحد الان، اي تقارير بشأن الاضرار الناجمة عن هذا الحادث، لحد الان.

واشار المركز الى ان زلزالاً آخر بقوة 4.3 درجات ضرب محافظة بوشهر جنوب ايران، في الساعة الثالثة و55 دقيقة من عصر اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 29.2 والطول الشرقي 50.2، وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وبحسب التقرير ذاته، فقد تحدد مركز الزلزال الذي هز ضواحي بوشهر، على بعد 12 كم من جزيرة خارك و52 كم من ميناء كناوة، و52 كم من ميناء ريك في محافظة بوشهر.

هذا ولم تسجل حتى الان، اي تقارير حول نسبة الاضرار الناجمة عن هذا الزلزال.