زلزالان يضربان إندونيسيا وتايوان

شفق نيوز- جاكرتا/ تايبيه

ضرب زلزالان، اليوم الثلاثاء، إندونيسيا وتايوان بقوتي 5.7 و5.6 درجات على التوالي، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو إصابات.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بلغت قوته 5.7 درجات ضرب بابوا الغربية في إندونيسيا، مضيفاً أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وفي تايوان، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية أن زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وقع ظهر اليوم قبالة سواحل شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن الهيئة قولها إن الزلزال وقع عند الساعة 12:37 ظهراً، وكان مركزه في البحر على بعد نحو 16.9 كيلومتراً جنوب شرقي مبنى بلدية ييلان، وعلى عمق 66.8 كيلومتراً.

وأشارت إلى أن شدة الزلزال كانت الأعلى في ييلان، إذ بلغت 4 درجات على مقياس شدة الزلازل التايواني المؤلف من 7 مستويات.