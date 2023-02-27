زلزالان يضربان إندونيسيا والحدود بين الصين وقرغيزستان

شفق نيوز/ أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، في إندونيسيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة 01:26 من فجر اليوم الاثنين بالتوقيت العالمي المتفق عليه.

وأشار إلى أن مركز الهزات الأرضية يقع على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو في جزيرة سولاوسي.

ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

من جانبها قالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، إنه تم فجر اليوم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.6 درجة.

وأشارت الوزارة، في بيانها إلى أن مركز الزلزال وقع على الحدود بين الصين وقرغيزستان.

وأضاف البيان: "وقع مركز الزلزال على حدود قرغيزستان والصين، على مسافة 278 كيلومترا جنوب شرقي مدينة ألماتا الكازاخستانية. ويتنمي هذا الزلزال إلى فئة الطاقة 12.1. وبلغت قوته 5.6، وكان على عمق 10 كيلومترات".

يشار إلى أن نفس المنطقة، شهدت قبل ساعات قليلة من الهزات المذكورة أعلاه، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة في 03.42 بالتوقيت المحلي (00.42 بتوقيت بغداد).

ولم ترد بعد أية تفاصيل عن عواقب هذه الهزات الأرضية.