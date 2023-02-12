زلزالان يضربان جورجيا

شفق نيوز/ ضرب زلزالان بقوة 4.4 و3.3 درجة على مقياس ريختر جورجيا، اليوم الأحد، حسبما أفاد به المركز الوطني لرصد الزلازل.

وبحسب المركز، وقعت الهزات في الساعة 12.07 بتوقيت تبليسي (08.07 بتوقيت غرينتش)، وكان مركز الزلزال قرية جومي بالقرب من مدينة أوزورجتي بقوة 4.4 درجة.

ووقع الزلزال الثاني في الساعة 12.21 بتوقيت تبليسي (08.21 بتوقيت موسكو) وبلغت قوته 3.3 على بعد خمسة كيلومترات من منتجع قرية باخمارو الجبلي.

ولم ترد بعد معلومات عن الأضرار والخسائر المحتملة.

في وقت سابق من مساء السبت، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة غربي جورجيا.

وتعرض جنوبي تركيا لزلزال فجر الاثنين الماضي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار هائلة في الجنوب التركي والشمال السوري.