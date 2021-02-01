سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زلزالان متتاليان يضربان تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-02-01T11:38:00+0000
زلزالان متتاليان يضربان تركيا

شفق نيوز/ ضرب زلزال قوته 5.1 درجة مقاطعة إزمير غربي تركيا يوم الاثنين، وبعد ساعات قليلة، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بنفس القوة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال الأول وقع في الساعة 8:46 صباحًا بالتوقيت المحلي (5:46 صباحًا بتوقيت غرينتش) على عمق 20.6 كم، مضيفة أن مركز الزلزال هو كارابورون في إزمير، بحسب ما ذكره موقع "dailysabah".

وفي الساعة 11:35 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في كارابورون، هذه المرة على عمق 3.4 كم. أعقب الزلزال الأول أربع توابع بلغت قوتها 4.8 و4.7 كما تم الشعور به في المقاطعات المجاورة وكذلك في ليسبوس اليونانية.

الزلازل ليست غريبة عن إزمير، حيث كان آخرها زلزال بقوة 6.6 درجة في أكتوبر الماضي وتسبب في مقتل 116 شخصًا، مما أدى إلى البدء بمشاريع إعادة الإعمار.

related

زلزال يضرب انقرة

Date: 2021-01-10 20:16:06
زلزال يضرب انقرة

هزة ارضية جديدة تضرب تركيا

Date: 2020-01-26 10:16:33
هزة ارضية جديدة تضرب تركيا

مصرع وإصابة 124 شخصاً في زلزال بحر ايجه

Date: 2020-10-30 14:28:28
مصرع وإصابة 124 شخصاً في زلزال بحر ايجه

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

Date: 2019-08-08 15:45:58
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جنوب غربي تركيا

دراسة: زلزال مدمر سيضرب الشرق الأوسط قريباً

Date: 2020-12-28 17:43:17
دراسة: زلزال مدمر سيضرب الشرق الأوسط قريباً

زلزال جديد يضرب شرقي تركيا

Date: 2020-02-01 11:01:49
زلزال جديد يضرب شرقي تركيا

هزة أرضية تضرب انقرة

Date: 2020-01-27 14:11:25
هزة أرضية تضرب انقرة

زلزال ايجه يخلف مئات القتلى والجرحى في تركيا واليونان

Date: 2020-10-30 19:01:03
زلزال ايجه يخلف مئات القتلى والجرحى في تركيا واليونان