زلزالان متتاليان يضربان تركيا

شفق نيوز/ ضرب زلزال قوته 5.1 درجة مقاطعة إزمير غربي تركيا يوم الاثنين، وبعد ساعات قليلة، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بنفس القوة.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الزلزال الأول وقع في الساعة 8:46 صباحًا بالتوقيت المحلي (5:46 صباحًا بتوقيت غرينتش) على عمق 20.6 كم، مضيفة أن مركز الزلزال هو كارابورون في إزمير، بحسب ما ذكره موقع "dailysabah".

وفي الساعة 11:35 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن زلزال آخر بقوة 5.1 درجة في كارابورون، هذه المرة على عمق 3.4 كم. أعقب الزلزال الأول أربع توابع بلغت قوتها 4.8 و4.7 كما تم الشعور به في المقاطعات المجاورة وكذلك في ليسبوس اليونانية.

الزلازل ليست غريبة عن إزمير، حيث كان آخرها زلزال بقوة 6.6 درجة في أكتوبر الماضي وتسبب في مقتل 116 شخصًا، مما أدى إلى البدء بمشاريع إعادة الإعمار.