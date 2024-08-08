زلزالان قويان قبالة ساحل اليابان وتحذير من تسونامي قادم

شفق نيوز/ ضرب زلزالان بقوة 6,9 و7,1 درجات تواليا قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان، يوم الخميس، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وقع في محافظة ميازاكي وما حولها.

وأصدرت الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي في المناطق الساحلية لمحافظات ميازاكي وكوتشي وأويتا وكاجوشيما وإيهيمي.

ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع موجات تسونامي مترا واحدا، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وتم إبلاغ الأشخاص في المناطق التي صدر فيها تحذير من حدوث تسونامي بالابتعاد عن شواطئ البحار وضفاف الأنهار.

ويمكن أن تتزايد أمواج تسونامي عدة مرات وترتفع فجأة. ويمكن أن تضرب بقوة شديدة.

وذكرت الهيئة أن هناك تحذير بتجنب شواطئ البحار وعدم محاولة مراقبة التسونامي.

وفي 11 شباط/ مارس 2011، وقع زلزال تحت البحر بقوة 9.0–9.1 درجة على مقياس ريختر في المحيط الهادئ، على بعد 72 كيلومترا شرق شبه جزيرة أوشيكا في منطقة توهوكو.

واستمر الزلزال لمدة ست دقائق تقريبا وتسبب في حدوث تسونامي، ونتج عنه وفاة نحو 20 ألف شخص.