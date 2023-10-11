زلزالان بقوة 5 و 6 درجات يضربان أفغانستان

شفق نيوز/ أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا ثانيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غرب ولاية هرات غربي أفغانستان.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 28 كلم شمال غرب ولاية هرات في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي (03:52 بتوقيت بغداد)، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، بينما لم ترد بعد معلومات عن خسائر بشرية أو مادية محتملة.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة شمال غربي أفغانستان.

كما قال مركز الأبحاث الألماني للعلوم الجيولوجية (جي.إف.زد)، إن زلزالا قوته 6.3 درجة هز شمال غرب أفغانستان اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

يذكر أن زلزالين بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضربا مدينة هرات، التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت الماضي، وتقع على بعد 75 ميلًا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.

ونقلت حكومة "طالبان" الأفغانية، بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.