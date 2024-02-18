زلة لسان جديدة لبايدن.. دعا لتمويل "الناتو" بدل أوكرانيا

شفق نيوز/ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بزلة لسان جديدة، عندما أراد الحديث عن مشروع في الكونغرس لتمويل أوكرانيا، ليخطئ ويصرح عن مشروع لتمويل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

حديث بايدن للصحافيين جاء أثناء خروجه من موكبه، لتختلط عليه الحقاق ويدعو الكونغرس إلى إقرار تشريع لتمويل الناتو.

وبموجب حزمة المساعدات التي تحدث عنها الرئيس والبالغة 95 مليار دولار، سيتم إرسال 61 مليار دولار من هذه الحزمة إلى أوكرانيا، فيما سيكون التمويل على شكل معدات عسكرية.

وبالإضافة إلى أوكرانيا، سترسل الولايات المتحدة مساعدات خارجية وإنسانية إلى إسرائيل وغزة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

وقال بايدن إن "فكرة أننا سنسمح لحلف شمال الأطلسي بالبدء في الانقسام تتعارض تمامًا مع فكرة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "ما جرى إرساله على طول طريق العودة إلى أيزنهاور يتعارض مع كلمتنا والقوات التي أرسلناها".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لذا، فقد حان الوقت لعودة الكونغرس إلى الوطن وإقرار التشريع الخاص بتمويل حلف شمال الأطلسي"، معتبرا بأنه "أمر بالغ الأهمية".

ومن خلال هذا التصريح يبدو أن الرئيس خلط بين الناتو وأوكرانيا، فيما جاءت هذه الهفوة الجديدة بعد أسبوع حافل بالزلات، وسط دعوات من أطباء لبايدن لإجراء اختبار الخرف.

وتثير زلات الرئيس بايدن جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا عقب تعليقه على رد حركة حماس على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن من غزة.