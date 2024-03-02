زلة لسان جديدة.. بايدن يخلط شعبان برمضان

شفق نيوز/ كما يقول المثل الشعبي "خلط شعبان برمضان".. هذا ما فعله الرئيس الأميركي جو بايدن في زلة لسان جديدة.

فقد بات الرئيس الأميركي البالغ من العمر 81 عاماً والساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض، محط أنظار العديد من معارضيه الذي يتربصون فرصة التصويب عليه من باب عمره وتراجع تركيزه.

إلا أن بايدن لا يقصر على ما يبدو في تقديم الفرص إليهم.

ففي أحدث زلاته، قال الرئيس الديمقراطي للصحفيين في البيت الأبيض أمس الجمعة، إن "بلاده ستنضم إلى حلفائها كالأردن وغيرها من أجل إنزال الغذاء والإمدادات الإضافية جواً فوق أوكرانيا"، فيما كان يقصد قطاع غزة.

لكنه لم يستدرك الخطأ، بل تابع خالطاً غزة بأوكرانيا، قائلا "نسعى إلى الاستمرار في فتح طرق أخرى أيضا إلى أوكرانيا، من ضمنها إمكانية إنشاء ممر بحري لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية".

🇺🇲🇺🇦🇵🇸 Biden kündigt an, dass die USA der Ukraine „zusätzliche Nahrungsmittel und Vorräte aus der Luft zur Verfügung stellen“.Das Weiße Haus hat Bidens Ankündigung zu Luftabwürfen in die Ukraine sofort zurückgenommen: „Er bezog sich auf Gaza.“ 😁😁😁 pic.twitter.com/8ePxpPDrTA — AldousHuxley (@AHuxley1963) March 2, 2024

المصدر: X - العربية