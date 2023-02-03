زلة جديدة من بايدن.. أثار السخرية بتصريح "غير مفهوم" عن النساء في إدارته

شفق نيوز / من جديد، زلّ لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له، اليوم الجمعة، وهذه المرة في تصريحات تتعلق بالنساء في إدارته.

وفي تصريح غير مفهوم تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة ونقله موقع (arabic post)، قال بايدن إن "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء".

كان ذلك خلال استعراضه أمام الصحفيين لحصة المرأة بين القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تصل إلى 50%.

وفقاً لسياق حديث بايدن، فإنه من المرجح أنه قصد القول إن نصف العاملين في إدارته من النساء، ليضاف ذلك إلى قائمة من الزلات التي اشتهر بها عادة منذ وصوله إلى البيت الأبيض، مثل زلاته المتعلقة بأسماء البلدان وذكره لشخصيات سياسية نسي أنها توفيت، وغيرها الكثير.

سخرية من بايدن

وأثارت زلة بايدن الأخيرة عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في تغريدات أخرى، رفض معلِّقون استمرار بايدن رئيساً بسبب كبر سنه، وأن ذلك ما يتسبب تكرار زلاته وأخطائه، معبرين عن مخاوف بشأن بقائه في منصبه.

يأتي ذلك في حين أفادت وسائل إعلام في أمريكا، مؤخراً، بأن بايدن يخطط لإعلان نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض، خلال فبراير/شباط الجاري.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تساءل الديمقراطيون أنفسهم عما إذا كان بايدن سيترشح مرة أخرى خاصة بعد بلوغ عامه الثمانين.