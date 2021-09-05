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زعيم مقاومة "الأسود الخمسة" يرحب بمبادرة التفاوض مع طالبان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-05T16:28:42+0000
زعيم مقاومة "الأسود الخمسة" يرحب بمبادرة التفاوض مع طالبان

شفق نيوز / أعلن زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" المناهضة لـ"طالبان" والمتمركزة في إقليم بنجشير، أحمد مسعود، يوم الأحد، دعمه لمبادرة مجلس العلماء الأفغاني لإجراء مفاوضات رامية إلى إنهاء القتال بين الطرفين.

وقال مسعود، في بيان عبر "فيسبوك": "ترحب جبهة المقاومة الوطنية بشكل عام بقرار مجلس العلماء الأفغانيين لوقف الحرب بشكل عاجل".

وأضاف أن "جبهة المقاومة الوطنية توافق على حل المشكلات الحالية والوقف الفوري للقتال ومواصلة عملية التفاوض، كما وتأمل بأن تتخذ طالبان خطوات عملية لتلبية هذا المطلب من قبل العلماء الشرفاء".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت حركة طالبان سيطرة مقاتليها على جميع مديريات ولاية بنجشير، ويقتربون من السيطرة على مركزها.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، سهيل شاهين، إن "قوات الحركة باتت تسيطر في الوقت الحالي، على كافة مناطق بنجشير تقريباً".

وبنجشير آخر معقل للمقاومة المناهضة لـ"طالبان" في أراضي أفغانستان.

وتعرف المدينة باللغة الأفغانية الرسمية بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98,9 في المئة منهم من الطاجيك.

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