‏‎زعيم كوريا الشمالية يهدي الرئيس الروسي "الحب المشترك" (فيديو)

شفق نيوز/ أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ضيفه الروسي فلاديمير بوتين، كلبين من سلالة بونجسان المحلية النادرة.

وبونجسان هي سلالة من كلاب الصيد موطنها الأصلي بمنطقة في شمال كوريا الشمالية، وفي مقطع بثه التلفزيون الرسمي الكوري اليوم الخميس ظهر كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلبين، اللذين كانا مربوطين بسياج مغطى بالورود.

ويعرف الكثير من المراقبين فضلا عن الدوائر القريبة من الرئيس الروسي، حبه للحيوانات والصيد والرياضات البرية أيضاً، إلا أن هذا الحب للحيوانات يبدو مشتركاً مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية الذي زاره لأول مرة منذ 24 عاماً أمس الأربعاء.

‎وكان الزعيمان أظهرا اهتماما مشتركا تجاه الحيوانات إذ أطعم كيم أحد الأحصنة قطعا من الجزر، فيما ربت بوتين على رأسه، خلال زيارته كوريا، في توقيت دولي شديد الحساسية، كما تبادلا قيادة سيارة ليموزين روسية الصنع من طراز أوروس أمس الأربعاء.