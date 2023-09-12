زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا على متن قطار مصفح

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وصل إلى روسيا على متن قطار.

ونشرت الوكالة الروسية، نقلا عن أحد مراسليها في الشرق الأقصى الروسي، مقطع فيديو لقطار بعربات باللونين الأخضر الداكن والرمادي يتقدم للأمام، قائلة إنه القطار الذي يقل الزعيم الكوري الشمالي.

من جهتها قالت رويترز إنها لم تتمكن من التحقق على نحو مستقل من التقرير أو مقطع الفيديو.

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعربت عن اعتقادها أن كيم قد دخل روسيا في وقت مبكر الثلاثاء، على متن قطاره الخاص المصفح، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "تعتقد وزارة الدفاع الوطني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل روسيا في وقت مبكر هذا الصباح مستخدما قطارا خاصا"، وذلك في أعقاب تأكيد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأولى رحلات كيم خارج البلاد منذ أربع سنوات.

وروسيا الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عاما.

وتخشى دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة، من أن بيونغ يانغ قد تلجأ إلى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف.

وحذر البيت الأبيض كوريا الشمالية هذا الشهر من أي خطوة من هذا النوع. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جايك سوليفان للصحفيين "سيدفعون ثمنا مقابل هذا الأمر في المجتمع الدولي".