زعيم كوريا الشمالية لجيشه: استعدوا لحرب حقيقية

شفق نيوز- بيونغ يانغ

وجه الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، جيشه إلى الاستعداد لـ"حرب حقيقية"، والتحلي بالقدرة على "تدمير العدو في كل معركة".

جاء ذلك خلال مناورة عسكرية نظمت أمس الأربعاء في مكان لم يُكشف عنه.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، كيم مرتدياً بدلة سوداء وهو يخاطب جنوداً بالزي العسكري، فيما تظهره أخرى وهو يراقب تدريباً لإطلاق مدفعية إلى جانب عدد من قادة الجيش الكوري الشمالي.

وتأتي الزيارة بعد مشاركة جنود كوريين شماليين في القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية التي احتلتها قوات كييف جزئياً منذ صيف 2024 وأعلنت روسيا استعادة السيطرة الكاملة عليها في نهاية نيسان/أبريل.

كما تقوم كوريا الشمالية بتزويد روسيا قذائف وصواريخ.