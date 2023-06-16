زعيمان عربيان إلى جانب بوتين في سان بطرسبورغ

شفق نيوز/ يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحلة عمل إلى بطرسبورغ اليوم الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، كما سيشارك في أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وبحسب موقع RT الروسي، فإن لقاء بوتين وآل نهيان سيعقد ، قبل أن يشارك الرئيس الروسي في الجلسة العامة للمنتدى.

وتشارك الإمارات في نسخة 2023 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بصفة ضيف شرف، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وأبو ظبي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح له اليوم الجمعة اهتمام روسيا بتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الإمارات.

كذلك يشارك الرئيس الجزائري الزائر لروسيا حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي، ومن المرتقب أن يوجه كلمة أمام المشاركين فيه.

وفي وقت سابق أعلن بيسكوف أن كلمة بوتين في منتدى بطرسبورغ ستشمل تقييما مفصلا للاقتصاد الروسي، والخطوط العريضة لتطوره.