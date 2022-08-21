سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

زعماء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون الملف النووي الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-21T20:44:07+0000
زعماء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون الملف النووي الإيراني

شفق نيوز/ قال البيت الأبيض يوم الأحد في بيان إن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.

وأضاف البيت الأبيض في استعراض لما دار في الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا "ناقشوا بالإضافة إلى ذلك، المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

ولم يقدم البيت الأبيض مزيدا من التفاصيل عن الجزء الذي تناول الشرق الأوسط من المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ومن شأن الفشل في المفاوضات النووية أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي.

وحذرت طهران، التي تنفي منذ مدة طويلة أن لديها طموحا من هذا لديها، من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، قائلا إنه يتساهل كثيرا مع إيران، وعاود فرض عقوبات أمريكية قاسية على الجمهورية الإسلامية، مما دفعها للبدء في انتهاك قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.

related

البيت الأبيض: قريبون من اتفاق نووي مع إيران

Date: 2022-03-11 05:03:08
البيت الأبيض: قريبون من اتفاق نووي مع إيران

إغلاق البيت الأبيض بعد أنباء عن خرق المجال الجوي فوق واشنطن

Date: 2019-11-26 16:15:46
إغلاق البيت الأبيض بعد أنباء عن خرق المجال الجوي فوق واشنطن

المخدرات تتسبب بإقالة 5 موظفين في البيت الأبيض

Date: 2021-03-20 07:36:38
المخدرات تتسبب بإقالة 5 موظفين في البيت الأبيض

البيت الأبيض: حان وقت إنهاء الحرب في اليمن

Date: 2022-03-20 20:48:41
البيت الأبيض: حان وقت إنهاء الحرب في اليمن

ترامب لن يشارك في جلسة المساءلة لعزله

Date: 2019-12-02 06:43:43
ترامب لن يشارك في جلسة المساءلة لعزله

البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

Date: 2021-04-23 16:58:57
البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

كورونا يصيب رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولة في البيت الابيض

Date: 2022-03-28 05:14:58
كورونا يصيب رئيس الوزراء الاسرائيلي ومسؤولة في البيت الابيض

ترامب يقيل الشاهدين الرئيسيين في محاكمة عزله

Date: 2020-02-08 07:10:08
ترامب يقيل الشاهدين الرئيسيين في محاكمة عزله