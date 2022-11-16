زعماء قمة العشرين يصدرون بيانهم الختامي: الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي

شفق نيوز/ أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، يوم الاربعاء، بيانا ختاميا قالوا فيه إن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

وقال البيان، إن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا لكن كانت هناك آراء أخرى، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وإن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول كما رحبت بمبادرة حبوب البحر الأسود.

وأوضح البيان تصميم دول مجموعة العشرين على متابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال إن البنوك المركزية ستواصل في معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب.

كما جاء في بيان قمة العشرين، أن غالبية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين "تدين بحزم الحرب في أوكرانيا".

وأدان البيان الختامي لقمة دول العشرين في بالي، "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا".