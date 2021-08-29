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زعماء أفغان معارضون لطالبان يتحدون للتفاوض مع الحركة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-29T13:32:35+0000
زعماء أفغان معارضون لطالبان يتحدون للتفاوض مع الحركة

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاحد، بأن مجموعة من ابرز الزعماء الأفغان المعارضين لحركة طالبان في أفغانستان، ينوون توحيد صفوفهم للتفاوض مع الحركة على طبيعة حكم البلاد.

وقال خالد نور للوكالة، وهو نجل عطا محمد نور الذي كان يتولى حتى الآونة الأخيرة منصب حاكم ولاية بلخ شمال البلاد، إن المجموعة التي ستتفاوض مع طالبان تضم القيادي العسكري الأوزبكي عبد الرشيد دوستم، وزعماء آخرين، وسيعقدون اجتماعاً في غضون أسابيع لتشكيل جبهة جديدة ستجري مفاوضات مع طالبان.

وأوضح نور البالغ من العمر 27 عاما، "نفضل التفاوض الجماعي لأن أيا منا لن يستطيع حل مشكلة أفغانستان بمفرده، ولذلك من المهم مشاركة الجماعة السياسية كلها في البلاد وخاصة الزعماء التقليديين وذوي النفوذ والدعم الشعبي".

ورجح أن حركة طالبان حاليا "في غاية الغرور" بعد زحفها الخاطف الذي أدى إلى سيطرتها على البلاد بأكملها تقريبا، مضيفا: "لكننا نفترض أنهم يعلمون خطر الحكم بالطريقة التي حكموا بها من قبل".

وفر عطا نور ودوستم من أفغانستان عقب سقوط مدينة مزار الشريف، مركز بلخ، في قبضة طالبان في وقت سابق من الشهر الجاري دون أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المنهارة.

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