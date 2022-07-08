زعماء العالم في صدمة بعد اغتيال شينزو آبي

شفق نيوز / أثارت واقعة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الجمعة، صدمة قادة العالم الذين استنكروا الواقعة معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله.

وعزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، اليابان حكومة وشعباً لوفاة رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الراحل قائلا: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة. لقد كان شينزو آبي صديقا مخلصا لمصر، محباً لها، داعما لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطورا غير مسبوق على جميع الأصعدة".

بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وفاة آبي "خسارة لا تعوض"، فيما دان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الواقعة خلال بدء كلمته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، معربا عن تعاطفه وأمله بتحسن حالته الصحية.

واعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول قتل آبي "جريمة غير مقبولة"، وعبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن صدمة بلاده بعد نبأ اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "تلقيت نبأ وفاة صديقي العزيز شينزو آبي بحزن شديد وأدين مرتكبي الهجوم الشنيع"، فيما نعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الراحل معتبرا أنه "زعيم رؤية عظيمة".

وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.