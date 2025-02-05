زحف نحو العاصمة.. "إم 23" تشن هجوماً جديداً في شرق الكونغو

شفق نيوز/ أعلنت حركة "إم23" والقوات الرواندية، يوم الأربعاء، شن هجوم جديد في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والاستيلاء على مدينة منجمية في إقليم جنوب كيفو، مستأنفة تقدمها نحو عاصمة الإقليم بوكافو.

وبعدما استولت الأسبوع الماضي على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو المجاور، أعلنت حركة إم23 وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لأسباب إنسانية اعتبارا من الثلاثاء، وأكدت أن "ليس لديها أي نية للسيطرة على بوكافو أو مناطق أخرى".

لكن ما أن بزغ فجر الأربعاء حتى اندلعت في جنوب كيفو اشتباكات عنيفة بين الحركة المسلحة المناهضة للحكومة والقوات الرواندية من جهة والقوات المسلحة الكونغولية من جهة أخرى، بحسب ما أكدت مصادر أمنية وإنسانية لوكالة فرانس برس.

واستولت "ام23" والقوات الرواندية على مدينة نيابيبوي المنجمية على بعد حوالي 100 كيلومتر من بوكافو و70 كيلومترا من المطار الإقليمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا، لوكالة فرانس برس "هذا دليل واضح على أنّ وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أُعلن عنه كان بمثابة خدعة كالعادة".

وخلال هذا النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، أُعلن التوصل إلى ستة اتفاقات لوقف إطلاق النار في المنطقة، لكنّها سرعان ما انتُهكت.

وأشارت مصادر محلية وعسكرية في الأيام الأخيرة إلى أنّ الجيش الكونغولي من جهة وحركة "إم23"(23 مارس) وحلفاءها الروانديين من جهة أخرى عملوا على تعزيز عديدهم وعتادهم في المنطقة.