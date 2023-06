رئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي يصطفون بالطابور للحصول على توقيع مودي.. فيديو

شفق نيوز/ اصطف أعضاء الكونغرس الأمريكي، ومعهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، للحصول على صورة وتوقيع من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد خطابه في الجلسة المشتركة للكونغرس.

وشارك مكارثي تجربته مع مودي، قائلا إنه قضى "وقتا ممتعا" معه، مؤكدا أنه "لدينا علاقة قوية للغاية، ويواصل رئيس الوزراء مودي تعزيزها".

وكتب مكارثي على "تويتر": "كان شرفا أن أرحب برئيس الوزراء مودي في مبنى الكابيتول الأمريكي، أحد أعظم رموز الديمقراطية في العالم. أتطلع إلى زيادة العلاقات الاقتصادية والأمنية الوطنية بين بلدينا العظيمين".

كما طلب مكارثي توقيعا من مودي بعد الخطاب الذي ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي. وقام رئيس الوزراء الهندي بتوقيع كتيب عناوين الجلسة المشتركة.

واصطف أعضاء آخرون في الكونغرس لالتقاط توقيعات وصور سيلفي مع مودي بعد خطابه.

#WATCH | US Congressmen lined up to take autographs and selfies with Prime Minister Narendra Modi after his address to the joint sitting of the US Congress, earlier today. pic.twitter.com/wkPdacGjHN