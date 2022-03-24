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رئيس أوكرانيا مخاطبا حلف الناتو: اعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-24T11:56:21+0000
رئيس أوكرانيا مخاطبا حلف الناتو: اعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم

دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى دعم أوكرانيا بـ 1% من دبابات وطائرات الحلف الشمال الأطلسي الناتو.

وقال زيلينسكي في خطاب وجهه إلى قمة حلف الناتو : "أطلب منك إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن. بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)".

وأضاف أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، بدعوى أن بإمكان أوكرانيا تأمين أوروبا في وجه روسيا.

كما دعا زيلينسكي إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية. يأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

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